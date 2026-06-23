Её заметили вместе с принцем Уильямом и Бенедиктом Камбербэтчем. Видео с этого события Эмма Уотсон также опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса и активистка выступила на бизнес-форуме The Royal Foundation United for Wildlife, где вместе с принцем Уильямом и Бенедиктом Камбербэтчем приняла участие в дискуссии о защите природы и совместной ответственности за окружающую среду.

После этого она опубликовала пост в соцсетях, в котором подчеркнула важность борьбы с незаконной торговлей дикими животными, отметив, что это часть более широкой проблемы эксплуатации окружающей среды. По её словам, тысячи видов находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и высокого спроса на редкие виды.

В то же время Эмма Уотсон напомнила, что благодаря совместным усилиям защитников природы отдельные виды уже удалось спасти.

Устойчивое развитие снова в тренде. Мы – это дикая природа,

– написала знаменитость.

Напомним, что Эмма Уотсон уже несколько лет не снимается в новых кинопроектах. Последним фильмом с её участием стали "Маленькие женщины" (2019).