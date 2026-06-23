Її помітили разом із принцом Вільямом і Бенедиктом Камбербетчем. Відео з події Емма Вотсон також опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Акторка та активістка виступила на бізнес-форумі The Royal Foundation United for Wildlife, де разом із принцом Вільямом і Бенедиктом Камбербетчем взяла участь у розмові про захист природи та спільну відповідальність за довкілля.

Після цього вона поширила допис у соцмережах, де наголосила на важливості боротьби з незаконною торгівлею дикими тваринами, підкресливши, що це частина ширшої проблеми експлуатації довкілля. За її словами, тисячі видів перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство та високий попит на рідкісні види.

Водночас Емма Вотсон нагадала, що завдяки спільним зусиллям захисників природи окремі види вже вдалося врятувати.

Сталий розвиток знову в тренді. Ми – це дика природа,

– написала знаменитість.

Нагадаємо, що Емма Вотсон уже кілька років не знімається у нових кінопроєктах. Останнім фільмом за її участі стали "Маленькі жінки" (2019).