Сами актеры долго не комментировали ситуацию. Зендея лишь сказала, что эти фото – подделка. Теперь о слухах впервые высказался и Том Холланд в интервью журналу Esquire.

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Журналисты спросили его, поверил ли кто-то из близких в эти фото и обиделся ли, что его не пригласили на свадьбу. Холланд ответил кратко и с юмором.

Нет, потому что они все были там. И это всё, что вы узнаете об этом,

– сказал актер.

Его ответ ещё больше подогрел предположения о возможной свадьбе пары.

Также Том Холланд тепло отозвался о своих отношениях с Зендеей. Актер отметил, что возлюбленная понимает и поддерживает его, как никто другой.

Наш бизнес может создавать очень стрессовые ситуации, и действительно приятно иметь фундамент отношений, который выдержит испытание временем. Мы можем поддерживать друг друга так, как можем только мы, потому что только мы по-настоящему понимаем, каково это – жить такой жизнью, и я думаю, что это такая роскошь, потому что я просто не представляю, как мог бы иметь что-то подобное с кем-то другим,

– сказал мужчина.

По словам Тома, Зендея – это его близкий человек и лучшая подруга, с которой он чувствует себя счастливым.

Поэтому для меня это мой человек. Я никогда не чувствовал такой поддержки и безопасности. Точка. Хотя, возможно, тогда, когда я был маленьким, и папа забирал меня из школы... Не говоря уже о том, что наши отношения похожи на отношения моих мамы и папы,

– добавил актёр.

История любви Зендеи и Тома Холланда

Они познакомились в 2016 году во время съёмок фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой". Сначала Зендея и Том были просто коллегами, но со временем их отношения переросли в романтические, и в 2021 году пара официально подтвердила, что они вместе.

В 2025 году в сети начали говорить об их помолвке после появления Зендеи на "Золотом глобусе" с кольцом на безымянном пальце. Впоследствии Том Холланд подтвердил, что действительно сделал любимой предложение.

В то же время актёры стараются не афишировать личную жизнь и редко делятся подробностями своих отношений.