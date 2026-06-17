Светлана в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" рассказала о последствиях обстрела и поделилась тем, в каком состоянии сейчас находится их с мужем квартира.

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Как оказалось, в момент удара Светлана Поклад находилась на даче в Ворзеле. О попадании в дом она узнала из соцсетей и сразу же отправилась в Киев.

В результате атаки пострадало около 90% квартир в доме. Ранения получили несколько жильцов, среди которых – Ольга Олялина, дочь актёра Николая Олялина.

К счастью, квартира вдовы Игоря Поклада уцелела. По словам Светланы, от серьезных повреждений её спасло то, что окна были открыты для проветривания.

Конечно, вся в пыли, потому что окна и двери – всё открылось от взрывной волны сразу. Она завалена мусором, но цела. Что меня удивило, у соседей – там выбиты стекла, и под нами, и рядом с нами. А у нас только выбита дверь, но квартира не пострадала, слава богу,

– рассказала она.

Светлана также отметила, что настоящим чудом стало то, что дрон, попавший в дом, не взорвался. Иначе разрушения могли бы быть гораздо более масштабными.

Добавим, что это уже второй случай, когда дом вдовы Игоря Поклада оказался под ударом. Первый произошел в прошлом году в ночь смерти Игоря Поклада. Тогда в результате падения обломков сбитого "Шахеда" была повреждена крыша здания.

Атака на Киев 15 июня: кто еще из знаменитостей пострадал и что было разрушено?

Во время массированного обстрела Киева в ночь на 15 июня пострадали жилье и имущество нескольких публичных личностей. Среди них – интервьюер Маричка Довбенко, художница Соня Морозюк и блогер Владислав Мицкевич. К счастью, они остались невредимыми.

Также в результате обстрела был полностью уничтожен магазин обладательницы титула Mrs. Ukraine Plus Size Екатерины Климковой. Это был основной источник дохода её семьи.

Кроме того, известно о повреждении Национального дворца искусств "Украина" – уже во второй раз с начала полномасштабной войны.