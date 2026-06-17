Світлана в коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН" розповіла про наслідки обстрілу та поділилася, в якому стані нині перебуває їхня з чоловіком квартира.

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Як виявилося, у момент удару Світлана Поклад перебувала на дачі у Ворзелі. Про влучання в будинок вона дізналася із соцмереж і одразу поїхала до Києва.

Унаслідок атаки постраждало близько 90% квартир у будинку. Поранення отримали кілька мешканців, серед яких – Ольга Оляліна, донька актора Миколи Оляліна.

На щастя, квартира вдови Ігоря Поклада вціліла. За словами Світлани, від серйозних пошкоджень її врятувало те, що вікна були відчинені на провітрювання.

Звичайно, уся в пилюці, бо вікна і двері – усе відкривалося від вибухової хвилі одразу. Вона засмічена, але ціла. Що мене здивувало, у сусідів – там вибиті шибки, і під нами, і біля нас. А в нас тільки вибиті двері, але квартира не постраждала, слава богу,

– розповіла вона.

Світлана також зазначила, що справжнім дивом стало те, що дрон, який влучив у будинок, не вибухнув. Інакше руйнування могли б бути значно масштабнішими.

Додамо, що це вже другий випадок, коли будинок вдови Ігоря Поклада опинився під ударом. Перший стався торік у ніч смерті Ігоря Поклада. Тоді внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда" було пошкоджено дах будівлі.

Атака на Київ 15 червня: хто ще з зірок постраждав і що було зруйновано?

Під час масованого обстрілу Києва в ніч на 15 червня постраждало житло та майно кількох публічних осіб. Серед них – інтерв'юерка Марічка Довбенко, художниця Соня Морозюк і блогер Владислав Міцкевич. На щастя, вони залишилися неушкодженими.

Також внаслідок обстрілу було повністю знищено магазин володарки титулу Mrs. Ukraine Plus Size Катерини Климкової. Це було основне джерело доходу її родини.

Крім того, відомо про пошкодження Національного палацу мистецтв "Україна" – вже вдруге від початку повномасштабної війни.