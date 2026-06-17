Самі актори довго не коментували ситуацію. Зендея лише сказала, що ці фото – фейкові. Тепер про чутки вперше висловився і Том Голланд в інтерв'ю журналу Esquire.

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Журналісти запитали його, чи хтось із близьких повірив у ці фото і образився, що його не запросили на весілля. Голланд відповів коротко і з гумором.

Ні, бо вони всі були там. І це все, що ви дізнаєтеся про це,

– сказав актор.

Його відповідь ще більше підігріла припущення про можливе весілля пари.

Також Том Голланд тепло висловився про свої стосунки із Зендеєю. Актор зазначив, що кохана розуміє та підтримує його, як ніхто інший.

Наш бізнес може створювати дуже стресові ситуації, і справді приємно мати фундамент стосунків, який витримає випробування часом. Ми можемо підтримувати одне одного так, як можемо тільки ми, бо тільки ми справді розуміємо, як це жити цим життям, і я думаю, що це така розкіш, бо я просто не уявляю, як міг би мати щось подібне з кимось іншим,

– сказав чоловік.

За словами Тома, Зендея – це його близька людина і найкраща подруга, з якою він почувається щасливим.

Тож для мене це моя людина. Я ніколи не відчував такої підтримки та безпеки. Крапка. Хоча, можливо, тоді, коли я був малим, і тато забирав мене зі школи... Не кажучи вже про те, що наші стосунки схожі на стосунки моїх мами й тата,

– додав актор.

Історія кохання Зендеї та Тома Голланда

Вони познайомилися у 2016 році під час зйомок фільму Marvel "Людина-павук: Повернення додому". Спочатку Зендея та Том були просто колегами, але згодом їхні стосунки стали романтичними, і у 2021 році пара офіційно підтвердила, що вони разом.

У 2025 році в мережі почали говорити про їхні заручини після появи Зендеї на "Золотому глобусі" з каблучкою на безіменному пальці. Згодом Том Голланд підтвердив, що справді зробив коханій пропозицію.

Водночас актори намагаються не афішувати особисте життя та рідко діляться подробицями своїх стосунків.