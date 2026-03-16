Зендея з'явилась на Оскарі у компанії з Робертом Паттінсоном. Актори зіграли разом у романтичній драмі "Любить не любить". Про це пише Harper's Bazaar.
Акторка постала перед камерами у шоколадній сукні на замовлення від Louis Vuitton з асиметричним вирізом, що відкривав її плечі. Образ Зендеї доповнювали діамантовий годинник Rolex та срібні сережки-підвіски.
Чимала увага була прикута й до каблучок Зендеї. Вбрання артистки доповнювали золоті прикраси, що можуть бути весільними обручками, додає People.
Що відомо про стосунки Зендеї та Тома Голланда?
- Актори познайомилися у 2016 році на знімальному майданчику. Відтоді у них завʼязалася дружба, а фанати почали підозрювати їх у романі. Але тривалий час Том і Зендея заперечували чутки про стосунки.
- Про їхній роман заговорили у 2021 році, коли папараці сфотографували пару під час поцілунку. До того ж актори почали разом з'являтись на публіці та відвідувати заходи. Але вони й надалі оберігали приватне життя.
- У 2025 році Зендея спровокувала чутки про заручини, коли з'явилась на церемонії "Золотого глобуса" з великою діамантовою каблучкою на безіменному пальці. Згодом плітки підтвердилися.
- У 2026 році в пресі почали обговорювати ймовірне весілля пари. Чутки посилились після того, як стиліст Зендеї заявив, що церемонія вже відбулась. Але самі актори цю інформацію не коментують.