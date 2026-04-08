Зендея відвідала захід у сміливій сукні з відкритою спиною і шлейфом від бренду Ashi Studio. Про це повідомляє People.
Сукня, яку одягла Зендея, – з кутюрної колекції Ashi Studio весни 2026 року. Свій образ вона доповнила коричневими туфлями на підборах з гострим носком і прикрасами. Акторка обрала діамантові сережки-кільця від Chopard, п'ятикаратну обручку від Тома Голланда і золоту каблучку.
Зендея на прем'єрі "Ейфорії" / Фото Getty Images
До речі, в ефірі "Шоу Дрю Беррімор" Зендея підтвердила, що серіал "Ейфорія" завершиться 3 сезоном. Також акторка розповіла, як роль Ру вплинула на її життя та кар'єру.
Серіал "Ейфорія" розтрощив моє серце. Ру багато чого мене навчила у житті. Уся знімальна група бачила, як я росла. Я дуже багатьом завдячую цьому серіалу. Ру навчила мене багато чого про емпатію та спокуту. Вона багато чого мене навчила, і я дуже вдячна їй за це все,
– сказала вона.
Що відомо про 3 сезон серіалу "Ейфорія"?
Нагадаємо, що прем'єра 3 сезону серіалу "Ейфорія" відбудеться 12 квітня на HBO.
До своїх ролей повернулися Зендея, Гантер Шафер, Ерік Дейн, Джейкоб Елорді, Сінді Свіні, Алекса Демі, Мод Апатоу, Марта Келлі, Хлоя Черрі, Адевале Акіннуойе-Агбадже та Тобі Воллес.
Серед запрошених зірок, які з'являться у 3 сезоні: Шерон Стоун, Розалія, Даніель Дедвайлер, Маршон Лінч, Анна ван Паттен, Асанте Блекк, Белла Подарас та інші.