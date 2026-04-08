Зендея посетила мероприятие в смелом платье с открытой спиной и шлейфом от бренда Ashi Studio. Об этом сообщает People.
Платье, которое надела Зендея, – с кутюрной коллекции Ashi Studio весны 2026 года. Свой образ она дополнила коричневыми туфлями на каблуке с острым носком и украшениями. Актриса выбрала бриллиантовые серьги-кольца от Chopard, пятикаратное кольцо от Тома Холланда и золотое кольцо.
Зендея на премьере "Эйфории" / Фото Getty Images
Кстати, в эфире "Шоу Дрю Бэрримор" Зендея подтвердила, что сериал "Эйфория" завершится 3 сезоном. Также актриса рассказала, как роль Ру повлияла на ее жизнь и карьеру.
Сериал "Эйфория" разбил мое сердце. Ру многому меня научила в жизни. Вся съемочная группа видела, как я росла. Я очень многим обязана этому сериалу. Ру научила меня многому об эмпатии и искуплении. Она многому меня научила, и я очень благодарна ей за это все,
– сказала она.
Что известно о 3 сезоне сериала "Эйфория"?
Напомним, что премьера 3 сезона сериала "Эйфория" состоится 12 апреля на HBO.
К своим ролям вернулись Зендея, Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Джейкоб Элорди, Синди Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Адевале Акиннуойе-Агбадже и Тоби Уоллес.
Среди приглашенных звезд, которые появятся в 3 сезоне: Шэрон Стоун, Розалия, Даниэль Дедвайлер, Маршон Линч, Анна ван Паттен, Асанте Блэкк, Белла Подарас и другие.