Забудьте про застарілі фасони: 3 антитрендові спідниці осені 2026

З настанням нового сезону варто переглянути свій гардероб і звільнити місце для справді актуальних речей. Деякі фасони спідниць, які ще нещодавно здавалися базовими, цієї осені остаточно втратили свою актуальність і можуть легко зіпсувати навіть найпродуманіший аутфіт.

Фешн-експерти рекомендують відкласти ці моделі спідниць, адже вони візуально спотворюють пропорції фігури та роблять образ застарілим та дешевим. Не факт, що ці моделі не повернуться у якомусь новому прочитанні, але поки що варто від них відмовитися.

3 моделі спідниць, які вийшли з моди

Ці три колись популярні моделі втратили свою актуальність і можуть легко зіпсувати навіть найпродуманіший образ:

тонка плісована спідниця з синтетики. Спідниці-плісе з неякісного, легкого матеріалу більше не додають легкості, а сприймаються дешево й додають зайвого об'єму в стегнах. Якщо полюбляєте складки, обирайте моделі з щільної вовни, шкіри або костюмної тканини;



Які спідниці вже не в моді / Фото з Pinterest

спідниця-пачка з фатину чи сітки. Пишні романтичні спідниці у стилі балерин остаточно відійшли у минуле, хоча стиль balletcore знову популярний. Ці спідниці сьогодні мають занадто дитячий вигляд та важко інтегруються в сучасний міський стиль. Чудовою альтернативою стане лаконічна спідниця-годе або модель прямого крою з щільного деніму;



Спідниця з фатину вийшла з моди / Фото з Pinterest

джинсова мініспідниця з потертостями чи мереживом. Укорочені джинсові моделі зі складним декором, розрізами, рваними краями чи мереживною обробкою втратили свій лоск. На зміну їм прийшов чистий, мінімалістичний денім – прямі спідниці довжини міді та максі з високою посадкою без зайвих деталей.



Коротка джинсова спідниця з мереживом вийшла з моди / Фото з Pinterest

Раніше стилістка розповідала 24 Каналу, що одяг з великою кількістю декору та фірмових логотипів відійшов у минуле і назвала топ антитрендів осені 2026.