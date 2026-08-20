Эксперты в области моды рекомендуют отказаться от этих моделей юбок, ведь они визуально искажают пропорции фигуры и делают образ устаревшим и дешевым. Не факт, что эти модели не вернутся в какой-то новой интерпретации, но пока от них стоит отказаться.

3 модели юбок, которые вышли из моды

Эти три некогда популярные модели утратили свою актуальность и могут легко испортить даже самый продуманный образ:

тонкая плиссированная юбка из синтетики. Юбки-плиссе из некачественного, легкого материала больше не придают легкости, а воспринимаются дешево и добавляют лишнего объема в бедрах. Если любите складки, выбирайте модели из плотной шерсти, кожи или костюмной ткани;



Какие юбки уже не в моде / Фото с Pinterest

юбка-пачка из фатина или сетки. Пышные романтичные юбки в стиле балерин окончательно ушли в прошлое, хотя стиль balletcore снова популярен. Эти юбки сегодня выглядят слишком по-детски и с трудом вписываются в современный городской стиль. Отличной альтернативой станет лаконичная юбка-годе или модель прямого кроя из плотного денима;



Юбка из фатина вышла из моды / Фото с Pinterest

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джинсовая мини-юбка с потертостями или кружевом. Укороченные джинсовые модели со сложным декором, разрезами, рваными краями или кружевной отделкой утратили свою привлекательность. На смену им пришел чистый, минималистичный деним – прямые юбки длины миди и макси с высокой посадкой без лишних деталей.



Короткая джинсовая юбка с кружевом вышла из моды / Фото с Pinterest

Ранее стилистка рассказывала 24 Каналу, что одежда с большим количеством декора и фирменных логотипов ушла в прошлое, и назвала топ антитрендов осени 2026 года.