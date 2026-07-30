Ассія Ахат здивувала, як сама підстригає чубчик: зіркова інструкція стильної стрижки

Навіть зірки час від часу беруть ножиці у власні руки й роблять собі стрижки чи укладки без допомоги стилістів – і в цьому немає абсолютно нічого дивного. Зірки – такі ж самі люди, як і ми.

Нещодавно українська скрипалька та співачка Ассія Ахат, яка повернулася до Києва, зізналася, що вже протягом кількох місяців самостійно підстригає чубчик просто у ванній кімнаті. За словами артистки, перший раз таку форму їй зробила відома стилістка Лєра Горностай, після чого вона вирішила підтримувати результат власноруч.

Вже рік це роблю я сама,

– зізналася скрипалька.

Як виявилося, домашній догляд за зачіскою не вимагає складних інструментів чи спеціальних навичок, якщо знати кілька простих секретів від зірки.

Як підстригти чубчик удома за методом Ассії Ахат

Для початку підготуйте інструменти. Достатньо мати під рукою звичайний гребінець для волосся та зручні ножиці:

Далі треба ретельно розчесати волосся і чубчик.

Тепер варто визначитися з форматом чубчика. Текстурний чубчик, як у Ахат, не повинен бути ідеально рівним. Верхня точка виділяється кутом, там треба зробити пасма найкоротшими. Стригти волосся по боках варто так, щоб краї виходили легкими "зубчиками". Зірка радить не прагнути ідеального результату та симетрії.

Підстригайте інтуїтивно, як радить співачка. Довші пасма з боків, які виходять за лінію брів, підрівнюйте легкими точковими рухами ножиць – інтуїтивно й без поспіху.

Зафіксуйте результат. Наприкінці розчешіть чубчик і легенько збризкайте його лаком для волосся, надавши потрібної форми руками.

Ассія Ахат підстригає собі чубчик сама: дивіться відео

Дійсно, вийшло стильно, самобутньо й неординарно. Єдине, щоб ми додали до порад Ассії – це мати вдома гострі ножиці, з якими вам би було легко втілювати творчі задуми.

І також підкріпимо інструкцію Ассії Ахат професійними порадами перукарів щодо того, як правильно визначитися з формою та підстригти своїми руками чубчик.