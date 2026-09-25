Готовий базовий набір на осінь: 7 речей, які варто мати в гардеробі на усі часи

Затишні шари, глибокі відтінки та продумані образи — все це про стиль в осінній сезон. Щоб щоранку не ставити собі запитання "що одягнути?", достатньо мати у шафі кілька перевірених елементів, які легко міксуються між собою.

Зібравши якісну базову капсулу, ви зможете щодня створювати стильні й гармонійні луки без зайвих зусиль. Ловіть 7 речей, які стануть надійною основою вашого стилю цієї осені, пише Vogue.

Тренч

Це та сама класика, яка вже перевірена не одним сезоном. Вважається, що найуніверсальнішим є бежевий плащ, хоча ви сміливо можете купувати і чорний, і темно-синій, і зелений. Обирайте класичний двобортний крій з паском, довжини міді.



Бежевий тренч з сорочкою та краваткою / Фото з Pinterest

Лофери

На осінь лофери – це ідеальний варіант. Вони чудово пасують і до джинсів, і до штанів, і до спідниць чи суконь. Пара чорних лоферів у вашому гардеробі точно має бути.



Чорні лофери на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Светр з V-подібним вирізом

По-перше, це класичний варіант светрів, який пасує практично усім. По-друге, така модель дає змогу створювати багатошарові образи. V-подібний виріз дозволяє показати комір сорочки, створюючи цікаве комбо.



Які светри носити восени 2026 / Фото з Pinterest

Водолазка

Це ще одна незамінна річ в осінньому гардеробі, яку варто купити. Буде вам і під джинси, і під спідниці, і під сорочку чи жакет, як додатковий шар. Водолазку можна одягнути поверх літньої сукні, комбінуючи з чобітками.



Образ з водолазкою на осінь / Фото з інстаграму soldout.nyc

Спідниця-олівець

Ніколи не вийде з моди, завжди буде актуальною для осіннього гардероба. Обирайте варіант з щільної тканини стриманого кольору. Це ваша база, з якою можна працювати в плані кольорів та деталей.



Спідниця-олівець з туфлями та водолазкою на осінь / Фото з інстаграму Pernille Wilby

Трикотажна сукня

Ми обожнюємо сукні, бо не треба зайвий раз думати, що і як комбінувати. Просто одягаєте сукню базового кольору, додаєте аксесуари – й осінній лук готовий.



Трикотажна сукня на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Темно-сині джинси

Це маст хев. Темно-сині джинси класно поєднуються з чорними лоферами та водолазкою чи светром та білою сорочкою. Це база, яка буде виручати вас не один раз.



Темно-сині джинси на осінь / Фото з Pinterest

До цієї колекції також можна додати базові аксесуари. Наприклад, нещодавно Андре Тан назвав практичні трендові сумки, які варто купити на осінь.