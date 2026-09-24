Натомість восени 2026 року в тренді будуть сумки, які поєднують стиль і практичність. Тож тепер не доведеться обирати між красивим аксесуаром і тим, у який справді можна покласти все необхідне. У новому відео в інстаграмі відомий дизайнер Андре Тан розповів про п'ять моделей сумок, на які варто звернути увагу цієї осені.

Сумка-багет

Першою у списку стала сумка-багет – форма, яка повернулася в моду з 90-х. Її легко впізнати за витягнутою горизонтальною формою та короткою ручкою. Таку сумку зазвичай носять під плечем.

Для повсякденного образу Андре Тан радить обирати лаконічні моделі без великої кількості декору. Якщо ж хочеться зробити сумку помітною деталлю образу, можна звернути увагу на моделі з незвичайною фурнітурою.

Сумка-багет / Фото з інстаграм-сторінки Poppy Almond

Велика м'яка сумка

Якщо маленькі сумки вам ніколи не здавалися зручними, є хороша новина – в тренді знову місткі моделі. Цього сезону варто придивитися до великих м'яких сумок, які не тримають чіткої форми. Вони можуть трохи збиратися або змінювати форму залежно від того, що ви поклали всередину. Саме ця легка недбалість і робить їх актуальними.

До того ж така сумка справді практична: у неї поміститься значно більше, ніж телефон і помада. Вона добре поєднується з джинсами, светрами, сорочками та іншими повсякденними речами.

Велика м'яка сумка / Фото з інстаграм-сторінки бренду NÚKOT

Сумка з крокодиловою фактурою

Ще один спосіб зробити простий образ цікавішим – обрати сумку з фактурою під крокодилячу шкіру. Рельєфна поверхня сама по собі привертає увагу та додає аксесуару виразності.

Особливо актуальними восени будуть моделі в глибоких кольорах: шоколадному, бордовому, чорному та темно-зеленому. Така сумка може стати тією самою деталлю, яка зробить навіть базовий образ більш завершеним.

Сумка з крокодиловою фактурою / Фото з інстаграм-сторінки Cass Dimicco

М'який клатч

Клатчі цього сезону теж стали більш практичними. Замість маленьких вечірніх конвертів дизайнери пропонують великі та м'які моделі. Такий клатч можна тримати в руці або носити під пахвою. Він добре вписується не лише у вечірні образи, а й у повсякденні – наприклад, із джинсами, сорочкою чи костюмом.

Образ із м'яким клатчем / Фото з інстаграм-сторінки Çağla Akaslan

Акцентна сумка

І нарешті, для тих, хто любить яскраві деталі, – акцентні сумки. Це можуть бути моделі незвичайної форми, яскравого кольору або з цікавою фактурою, вишивкою чи помітною фурнітурою.

Тут діє просте правило: якщо сумка привертає увагу, інші речі в образі краще залишити більш стриманими. Так аксесуар стане головною деталлю та не буде "змагатися" з одягом. Це хороший спосіб урізноманітнити базовий гардероб без необхідності купувати багато нових речей.

Нестандартна сумка / Фото з інстаграм-сторінки бренду Nevin Altmann

Андре Тан радить під час вибору сумки дивитися не лише на бренд чи логотип. На його думку, значно важливіші форма, якість матеріалу, акуратність швів і фурнітура.

Раніше модельєр розповів про речі, які вийшли з моди у 2026 році.