Зато осенью 2026 года в тренде будут сумки, сочетающие в себе стиль и практичность. Так что теперь не придется выбирать между красивым аксессуаром и тем, в который действительно можно положить все необходимое. В новом видео в инстаграме известный дизайнер Андре Тан рассказал о пяти моделях сумок, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

Сумка-багет

Первой в списке стала сумка-багет – форма, которая вернулась в моду из 90-х. Ее легко узнать по вытянутой горизонтальной форме и короткие ручке. Такую сумку обычно носят под плечом.

Для повседневного образа Андре Тан советует выбирать лаконичные модели без большого количества декора. Если же хочется сделать сумку заметной деталью образа, можно обратить внимание на модели с необычной фурнитурой.

Сумка-багет / Фото с инстаграма Poppy Almond

Большая большая сумка

Если маленькие сумки вам никогда не казались удобными, есть хорошая новость – в тренде снова вместительные модели. В этом сезоне стоит присмотреться к большим мягким сумкам, которые не держат четкой формы. Они могут немного собираться или менять форму в зависимости от того, что вы положили внутрь. Именно эта легкая небрежность и делает их актуальными.

К тому же такая сумка действительно практична: в нее поместится гораздо больше, чем телефон и помада. Она хорошо сочетается с джинсами, свитерами, рубашками и другими повседневными вещами.

Большая мягкая сумка / Фото с инстаграм-страницы бренда NÚKOT

Сумка с фактурой под крокодиловую кожу

Еще один способ сделать простой образ интереснее – выбрать сумку с фактурой под крокодиловую кожу. Рельефная поверхность сама по себе привлекает внимание и придает аксессуару выразительность.

Особенно актуальными осенью будут модели в насыщенных цветах: шоколадном, бордовом, черном и темно-зеленом. Такая сумка может стать той самой деталью, которая сделает даже базовый образ более завершенным.

Сумка с фактурой под крокодиловую кожу / Фото с инстаграма Cass Dimicco

Мягкий клатч

Клатчи в этом сезоне тоже стали более практичными. Вместо маленьких вечерних конвертов дизайнеры предлагают большие и мягкие модели. Такий клатч можна тримати в руці або носити під мышкою. Він добре вписується не тільки в вечірні образи, але й у повсякденні – наприклад, з джинсами, рубашкою або костюмом.

Образ с мягким клатчем / Фото с инстаграма Çağla Akaslan

Акцентная сумка

И, наконец, для тех, кто любит яркие детали, – акцентные сумки. Это могут быть модели необычной формы, яркого цвета или с интересной фактурой, вышивкой или заметной фурнитурой.

Здесь действует простое правило: если сумка привлекает внимание, остальные вещи в образе лучше оставить более сдержанными. Так аксессуар станет главной деталью и не будет "конкурировать" с одеждой. Это хороший способ разнообразить базовый гардероб без необходимости покупать много новых вещей.

Нестандартная сумка / Фото с страницы в инстаграме бренда Nevin Altmann

Андре Тан советует при выборе сумки обращать внимание не только на бренд или логотип. По его мнению, гораздо важнее форма, качество материала, аккуратность швов и фурнитура.

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