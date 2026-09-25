Собрав качественную базовую коллекцию, вы сможете каждый день создавать стильные и гармоничные образы без лишних усилий. Ловите 7 вещей, которые станут надежной основой вашего стиля этой осенью, пишет Vogue.

Тренч

Это та самая классика, которая уже проверена не одним сезоном. Считается, что самым универсальным является бежевый плащ, хотя вы смело можете покупать и черный, и темно-синий, и зеленый. Выбирайте классический двубортный крой с поясом, длины миди.



Бежевый тренч с рубашкой и галстуком / Фото с Pinterest

Лоферы

На осень лоферы – это идеальный вариант. Они прекрасно подходят и к джинсам, и к штанам, и к юбкам или платьям. Пара черных лоферов в вашем гардеробе точно должна быть.



Черные лоферы на осень 2026 / Фото с Pinterest

Свитер с V-образным вырезом

Во-первых, это классический вариант свитеров, который подходит практически всем. Во-вторых, такая модель позволяет создавать многослойные образы. V-образный вырез позволяет показать воротник рубашки, создавая интересное сочетание.



Какие свитера носить осенью 2026 года / Фото с Pinterest

Водолазка

Это еще одна незаменимая вещь в осеннем гардеробе, которую стоит купить. Она подойдет вам и под джинсы, и под юбки, и под рубашку или жакет, в качестве дополнительного слоя. Водолазку можно надеть поверх летнего платья, сочетая с сапожками.



Образ с водолазкой на осень / Фото из инстаграма soldout.nyc

Юбка-карандаш

Никогда не выйдет из моды, всегда будет актуальна для осеннего гардероба. Выбирайте вариант из плотной ткани сдержанного цвета. Это ваша база, с которой можно работать в плане цветов и деталей.



Юбка-карандаш с туфлями и водолазкой на осень / Фото из инстаграма Pernille Wilby

Трикотажное платье

Мы обожаем платья, потому что не нужно лишний раз думать, что и как сочетать. Просто надеваете платье базового цвета, добавляете аксессуары – и осенний лук готов.



Трикотажное платье на осень 2026 / Фото с Pinterest

Темно-синие джинсы

Это must-have. Темно-синие джинсы отлично сочетаются с черными лоферами и водолазкой или свитером и белой рубашкой. Это базовая вещь, которая выручит вас не раз.



Темно-синие джинсы на осень / Фото с Pinterest

К этой коллекции также можно добавить базовые аксессуары. Например, недавно Андре Тан назвал практичные трендовые сумки, которые стоит купить на осень.