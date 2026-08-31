Біллі Айліш вразила образом на весіллі брата в трендовому кольорі осені

Оливковий колір залишається одним із найголовніших трендів сезону, додаючи будь-якому аутфіту особливої вишуканості та шляхетності. Співачка Біллі Айліш показала, як стильно носити цей глибокий відтінок, з'явившись на весіллі свого брата у розкішній сукні з корсетом.

Оливковий колір впевнено підкорює модний Олімп, стаючи вишуканою альтернативою класичним темним відтінкам. Днями цей тренд яскраво продемонструвала співачка Біллі Айліш, яка відвідала весілля свого брата Фіннеаса О'Коннелла у каліфорнійському Монтесіто.

Для урочистої церемонії зірка обрала розкішну вечірню сукню глибокого оливкового відтінку з романтичним дизайном із відкритими плечима. Корсетний верх із низьким вирізом підкреслив силует, а пишна атласна спідниця додала образу особливої пластики та ідеально гармоніювала з родинним святом.

Біллі Айліш в оливковій сукні на весіллі брата: дивіться фото

Свій модний аутфіт співачка доповнила стриманими діамантовими сережками-краплями та акцентною темною помадою. Зачіска у вигляді каштанового боба з елегантним бічним проділом зробила її вечірній лук завершеним та витонченим.

Біллі Айліш у зеленій вечірній сукні: дивіться фото

Чому оливковий колір – головний вибір сезону

Оливковий відтінок має унікальну властивість: він має шляхетний вигляд, підходить під різні типи зовнішності та додає вбранню ефекту "дорогого образу". У поєднанні із гладким атласом цей колір м'яко відбиває світло, створюючи розкішний та водночас природний вигляд.

Оливкова сукня Біллі Айліш – це чудове натхнення для тих, хто шукає елегантне вбрання для урочистостей. До речі, цієї осені саме відтінки зеленого – від насиченого яскравого до глибокого оливкового будуть в моді. 24 Канал раніше писав, як носити зелений.