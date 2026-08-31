Оливковый цвет уверенно завоевывает модный Олимп, становясь изысканной альтернативой классическим темным оттенкам. На днях этот тренд ярко продемонстрировала певица Билли Айлиш, которая посетила свадьбу своего брата Финнеаса О'Коннелла в калифорнийском Монтесито.

Для торжественной церемонии звезда выбрала роскошное вечернее платье глубокого оливкового оттенка с романтичным дизайном и открытыми плечами. Корсетный верх с низким вырезом подчеркнул силуэт, а пышная атласная юбка придала образу особой плавности и идеально гармонировала с семейным торжеством.

Билли Айлиш в оливковом платье на свадьбе брата: смотрите фото

Свой модный наряд певица дополнила сдержанными бриллиантовыми серьгами-капельками и акцентной темной помадой. Прическа в виде каштанового боба с элегантным боковым пробором сделала ее вечерний образ завершенным и утонченным.

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Билли Айлиш в зеленом вечернем платье: смотрите фото

Почему оливковый цвет – главный выбор сезона

Оливковый оттенок обладает уникальным свойством: он выглядит благородно, подходит к различным типам внешности и придает наряду эффект "дорогого образа". В сочетании с гладким атласом этот цвет мягко отражает свет, создавая роскошный и в то же время естественный образ.

Оливковое платье Билли Айлиш – это прекрасное вдохновение для тех, кто ищет элегантный наряд для торжественных мероприятий. Кстати, этой осенью именно оттенки зеленого – от насыщенного яркого до глубокого оливкового – будут в моде. 24 Канал ранее писал о том, как носить зеленый.