Забудьте про чорні аксесуари: який колір зробить осінні образи цікавішими

Цієї осені бірюзовий колір стає новою альтернативою звичним чорним і коричневим аксесуарам.

Модниці дедалі частіше обирають бірюзові сумки та взуття, щоб додати яскравий акцент навіть до простого образу. Про це пише WhoWhatWear.

Як носити бірюзовий восени 2026

Бірюзові аксесуари легко вписати навіть у базовий гардероб. Наприклад, сумка такого відтінку добре поєднується з чорним трикотажним светром і джинсами. Яскравий аксесуар одразу робить простий образ цікавішим, не вимагаючи складних поєднань.

Look з бірюзовою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки hoskelsa

Бірюзовий також можна поєднувати з іншими яскравими відтінками. Не бійтеся експериментувати – такі поєднання допоможуть створити більш незвичний look.

Образ з бірюзовими аксесуарами / Фото з інстаграм-сторінки maxine wylde

Ще один простий спосіб додати цей колір до гардероба – обрати бірюзове взуття. Цієї осені особливо популярні балетки та туфлі на підборах такого відтінку. Вони можуть стати яскравою деталлю навіть простого образу.

Образ з бірюзовими балетками / Фото з інстаграм-сторінки hoskelsa

Водночас зовсім не обов'язково обмежуватися сумками чи взуттям. Цей трендовий відтінок можна додати до образу за допомогою резинок для волосся, окулярів, каблучок або ременів.

Бірюзові аксесуари / Фото з Pinterest та Instagram

Навіть невеликий бірюзовий акцент здатен додати звичайному образу родзинку.

Якщо вам подобаються блакитно-бірюзові відтінки, раніше ми розповідали, з якими кольорами найкраще поєднувати aqua blue.