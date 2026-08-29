Модниці дедалі частіше обирають бірюзові сумки та взуття, щоб додати яскравий акцент навіть до простого образу. Про це пише WhoWhatWear.

Як носити бірюзовий восени 2026

Бірюзові аксесуари легко вписати навіть у базовий гардероб. Наприклад, сумка такого відтінку добре поєднується з чорним трикотажним светром і джинсами. Яскравий аксесуар одразу робить простий образ цікавішим, не вимагаючи складних поєднань.

Look з бірюзовою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки hoskelsa

Бірюзовий також можна поєднувати з іншими яскравими відтінками. Не бійтеся експериментувати – такі поєднання допоможуть створити більш незвичний look.

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Образ з бірюзовими аксесуарами / Фото з інстаграм-сторінки maxine wylde

Ще один простий спосіб додати цей колір до гардероба – обрати бірюзове взуття. Цієї осені особливо популярні балетки та туфлі на підборах такого відтінку. Вони можуть стати яскравою деталлю навіть простого образу.

Образ з бірюзовими балетками / Фото з інстаграм-сторінки hoskelsa

Водночас зовсім не обов'язково обмежуватися сумками чи взуттям. Цей трендовий відтінок можна додати до образу за допомогою резинок для волосся, окулярів, каблучок або ременів.

Бірюзові аксесуари / Фото з Pinterest та Instagram

Навіть невеликий бірюзовий акцент здатен додати звичайному образу родзинку.

Якщо вам подобаються блакитно-бірюзові відтінки, раніше ми розповідали, з якими кольорами найкраще поєднувати aqua blue.