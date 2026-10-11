Цю зачіску вже називають головною сенсацією осені 2026: вам точно захочеться її повторити

Боб залишається беззаперечним фаворитом серед зачісок. Однак цієї осені на піку популярності опинилася його варіація з глибоким бічним проділом.

Як зазначають б'юті-експерти німецького видання Myself, на зміну звичному рівному проділу по центру прийшов вишуканий Side Part Bob. Ця укладка додає волоссю природного об'єму та створює невимушений, але водночас дуже елегантний вигляд.

Наймодніша стрижка осені 2026 року

Головна перевага цієї зачіски полягає у її універсальності, адже вона пасує абсолютно всім. Незалежно від того, чи маєте ви чіткий графічний зріз чи грайливу градуйовану стрижку, глибокий бічний проділ миттєво трансформує ваш образ.

Така укладка візуально підіймає волосся біля коренів, створюючи ефект густоти та розкішного об'єму. Серед зіркових прихильниць цього тренду можна сміливо назвати Емму Стоун, Селену Гомес, Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Марго Роббі та Фібі Дайневор.

Для створення модного образу не потрібно витрачати багато часу чи мати складні перукарські навички. Достатньо зробити глибокий проділ на один бік, використовуючи спеціальний гребінець із тонким хвостиком або навіть просто пальці.

Злегка неохайний вигляд додасть особливого французького шарму, тому не варто прагнути ідеальної симетрії. Щоб зачіска тримала форму протягом дня та зберігала об'єм, зафіксуйте її сухим шампунем або легким лаком для волосся.

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