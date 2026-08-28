Безжально старять: ці брови роблять обличчя втомленим і додають зайвих років жінкам за 40

Невдала форма брів здатна візуально додати жінці після 40 років щонайменше 5-7 зайвих років та створити враження постійної втоми. Візажисти називають брови головною лінією молодості й радять ретельно обирати техніку їхнього оформлення, щоб уникнути поширених помилок, які безжально псують образ.

З роками пропорції обличчя зазнають природних змін, тому звичний щоденний макіяж потребує оновлення. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Антитрендові форми брів, які старять

Повернення моди на тонкі брови-ниточки грає зрілим жінкам не на руку. Коли пінцет знищує природну густоту, верхня частина обличчя втрачає структурну опору, а шкіра довкола очей здається менш пружною. Замість того, щоб освіжити погляд, тонка лінія лише підкреслює вікові зморшки та створює похмурий вираз обличчя.

Які брови не варто робити у 2026 році / Фото Pinterest

Не менш підступною є звичка вимальовувати брови занадто чітко, немов під лінійку. Графічні форми, гострі злами та різкий початок біля перенісся миттєво обтяжують риси, додають образу суворості й підкреслюють найменші недосконалості шкіри.

Форма брів, яка вийшла з моди / Фото Pinterest

Також велике значення має довжина хвостика. Якщо опустити його надто низько до скроні, можна отримати візуальний ефект "сумного ока".

Брови, які старять / Фото Pinterest

Колірна гама відіграє вирішальну роль у створенні свіжого образу. Глибокий чорний або надто темний пігмент створює грубий контраст, особливо на тлі світлої шкіри чи сивини.

Графічні брови більше не в моді / Фото Pinterest

А які брови омолоджують

Експерти радять обирати відтінки на один-два тони світліші за колір волосся. М'яке заповнення проміжків пудровими тінями або тонкими штрихами олівця, легка фіксація прозорим гелем та делікатний природний вигин повертають обличчю гарний вигляд і дарують справжній ефект омолодження.

Раніше ми писали, чому тонкі брови з 90-х знову стали головним б'юті-трендом цього року.