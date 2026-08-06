Світ краси знову захопила хвиля ностальгії, яка кардинально змінює підхід до макіяжу та створення повсякденних образів. Восени цього року, схоже, всі будуть божеволіти від тонких брів, які знову стають помітною деталлю образу, пише видання Vogue.

Тонкі брови з 90-х повертаються в моду

Головною б'юті-деталлю осені 2026 року стають тонкі та вигнуті брови. Цей виразний акцент, який колись був візитівкою супермоделей дев'яностих, сьогодні повертається у повністю оновленому вигляді та впевнено витісняє дуже густі лінії.

У минулому саме такі витончені дуги формували стиль Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс та Крісті Тарлінгтон. Тепер цей вінтажний тренд адаптують до сучасних реалій нові ікони моди – Белла Хадід, Ґаббріетт Бехтель та Нікола Пельтц.

Сприйняття цієї естетики змінилося дивовижно швидко. Якщо раніше тонкі брови асоціювалися виключно з подіумним гламуром кінця XX століття, то зараз у соцмережах їх усе частіше пов'язують із ностальгічною ерою Tumblr girls початку 2010-х.

Поштовхом до цього відродження став і документальний фільм Larger Than Life: The Kevyn Aucoin Story. Стрічка розповідає про життя легендарного візажиста Кевіна Окоіна, який пішов із життя у 2002 році, але встиг створити той самий класичний образ супермоделей. На показах він був справжнім революціонером, адже надихав колег і популяризував контуринги та макіяж з ефектом "оголеної" шкіри.

Проте найвпізнаванішим елементом стилю Окоіна були саме ультратонкі брови в дусі голлівудських акторок 1930-х років, зокрема Керол Ломбард. Що цікаво, свого часу Кевін переконав Кейт Мосс та Сінді Кроуфорд кардинально змінити форму брів – і цим створив їхній впізнаваний та незабутній стиль.

Раніше ми розповідали про золоті правила макіяжу.