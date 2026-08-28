С годами пропорции лица претерпевают естественные изменения, поэтому привычный повседневный макияж требует обновления. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

Антитрендовые формы бровей, которые старят

Возвращение моды на тонкие брови-ниточки играет зрелым женщинам не на руку. Когда пинцет уничтожает естественную густоту, верхняя часть лица теряет структурную опору, а кожа вокруг глаз кажется менее упругой. Вместо того чтобы освежить взгляд, тонкая линия лишь подчеркивает возрастные морщины и создает мрачное выражение лица.

Какие брови не стоит делать в 2026 году / Фото Pinterest

Не менее коварна привычка рисовать брови слишком четко, словно по линейке. Графичные формы, острые изломы и резкое начало у переносицы мгновенно утяжеляют черты лица, придают образу строгость и подчеркивают малейшие несовершенства кожи.

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Форма бровей, вышедшая из моды / Фото Pinterest

Также большое значение имеет длина хвостика. Если опустить его слишком низко к виску, можно получить визуальный эффект "грустного глаза".

Брови, которые старят / Фото Pinterest

Цветовая гамма играет решающую роль в создании свежего образа. Глубокий черный или слишком темный пигмент создает резкий контраст, особенно на фоне светлой кожи или седины.

Графические брови больше не в моде / Фото Pinterest

А какие брови омолаживают

Эксперты советуют выбирать оттенки на один-два тона светлее цвета волос. Мягкое заполнение промежутков пудровыми тенями или тонкими штрихами карандаша, легкая фиксация прозрачным гелем и деликатный естественный изгиб возвращают лицу красивый вид и дарят настоящий эффект омоложения.

Ранее мы писали, почему тонкие брови из 90-х снова стали главным бьюти-трендом этого года.