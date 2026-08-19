Як носити трендовий червоний колір восени: стиліст запевняє, що це максимально просто

Багато хто з нас уникає червоного кольору в гардеробі, вважаючи його занадто яскравим і навіть трохи агресивним. Проте цієї осені стилісти пропонують нам не відкидати цей трендовий відтінок, обережно додаючи до своїх осінніх луків.

З настанням холодного сезону наші щоденні образи традиційно стають більш стриманими, практичними та нейтральними. Восени ми інстинктивно тягнемося до чорного, сірого, коричневого чи бежевого. Але саме у цей період червоний здатен творити справжні дива із зовнішністю та настроєм. Стиліст Віктор Козак, який працює у Парижі в Dior каже, що вдало підібрана деталь у цьому кольорі здатна підсвітити обличчя, додати динаміки комплекту та зробити його виразним.

Як носити червоний колір восени 2026

Віктор впевнений, що у кожної з нас вийде дуже просто інтегрувати цей колір у свій осінній гардероб, якщо дотримуватися цих простих порад:

починайте з акцентних аксесуарів. Якщо ви тільки пробуєте носити цей колір, то залиште базу нейтральною, а червоний зробіть яскравою крапкою. Акцентна червона сумка твердої чи м'якої форми, червоне взуття (наприклад, балетки Mary Jane або ботильйони) або навіть невеликий шарф миттєво освіжають білу сорочку, класичний сірий піджак чи джинси;



Як носити червоні аксесуари восени / фото з інстаграму

червоний нижній шар – штани та спідниці. Це стильний і неочевидний прийом – зробити акцентним саме низ. Яскраві червоні штани або спідниця чудово балансуються спокійним верхом: сірим затишним светром, оверсайз-жакетом, чорною шкіряною курткою чи бежевим тренчем;



Осінній образ з червоними джинсами / фото з інстаграму

затишний трикотаж та верхній одяг. Восени червоний має особливо м'який вигляд на фактурних тканинах. М'який червоний светр, легка куртка або бомбер чудово поєднуються з класичними сірими штанами, світлим денімом чи молочною спідницею-балоном;



Як носити червоний светр восени / фото з інстаграму

дрібні акценти для сміливих. Не бійтеся комбінувати кілька дрібних деталей: наприклад, червону кепку, червоні шкарпетки, які визирають із-під сірих джинсів, та червону сумку в одному стриманому темному комплекті.



Образ на осінь з червоними аксесуарами / фото з інстаграму

З чим носити червоний колір 2026: дивіться відео

Червоний – це не про агресію чи нав'язливу яскравість, а про настрій. Обов’язково дайте цьому кольору шанс восени, адже можливо, саме його деталі не вистачало вашому затишному гардеробу.

А правильно поєднувати відтінки в одному комплекті вам допоможе правило 3 кольорів.