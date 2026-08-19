С наступлением холодного сезона наши повседневные образы традиционно становятся более сдержанными, практичными и нейтральными. Осенью мы инстинктивно тяготеем к черному, серому, коричневому или бежевому. Но именно в этот период красный способен творить настоящие чудеса с внешностью и настроением. Стилист Виктор Козак, работающий в Париже в Dior, говорит, что удачно подобранный акцент в этом цвете способен подчеркнуть лицо, придать динамику образу и сделать его выразительным.

Как носить красный цвет осенью 2026 года

Виктор уверен, что у каждой из нас получится очень просто интегрировать этот цвет в свой осенний гардероб, если следовать этим простым советам:

начинайте с акцентных аксессуаров. Если вы только пробуете носить этот цвет, то оставьте основу нейтральной, а красный сделайте яркой точкой. Акцентная красная сумка жесткой или мягкой формы, красная обувь (например, балетки Mary Jane или ботильоны) или даже небольшой шарф мгновенно освежают белую рубашку, классический серый пиджак или джинсы;



Как носить красные аксессуары осенью / фото из инстаграма

Красный нижний слой – брюки и юбки. Это стильный и неочевидный прием – сделать акцентным именно низ. Яркие красные брюки или юбка прекрасно уравновешиваются спокойным верхом: серым уютным свитером, оверсайз-жакетом, черной кожаной курткой или бежевым тренчем;



Осенний образ с красными джинсами / фото из инстаграма

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уютный трикотаж и верхняя одежда. Осенью красный цвет выглядит особенно мягко на фактурных тканях. Мягкий красный свитер, легкая куртка или бомбер прекрасно сочетаются с классическими серыми брюками, светлым денимом или молочной юбкой-баллоном;



Как носить красный свитер осенью / фото из инстаграма

мелкие акценты для смелых. Не бойтесь комбинировать несколько мелких деталей: например, красную кепку, красные носки, выглядывающие из-под серых джинсов, и красную сумку в одном сдержанном темном комплекте.



Образ на осень с красными аксессуарами / фото из инстаграма

С чем носить красный цвет в 2026 году: смотрите видео

Красный – это не об агрессии или навязчивой яркости, а о настроении. Обязательно дайте этому цвету шанс осенью, ведь, возможно, именно его деталей не хватало вашему уютному гардеробу.

А правильно сочетать оттенки в одном наряде вам поможет правило 3 цветов.