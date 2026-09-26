Зовсім не нудний: як правильно носити сірий колір восени та мати трендовий вигляд

Деякі кольори в нашому гардеробі часто залишаються недооціненими, і сірий – один із них. Багато хто вважає його занадто простим та непоказним, проте при правильній стилізації він може стати фундаментом для найвишуканіших та найдорожчих осінніх аутфітів.

Насправді сіра палітра може бути доволі яскравою, хоч це може звучати дивно. Сірий – це універсальна база, яка гармонійно поєднується як із яскравими акцентами, так і з глибокими осінніми відтінками. Якщо ви досі сумнівалися, як вписати цей колір у свій гардероб, тримайте кілька стильних ідей для натхнення.

Верхній одяг у сірому кольорі

Ідеальною альтернативою класичному бежевому тренчу стане верхній одяг у сірому кольорі. Не бійтеся мати непомітний чи нудний вигляд. Навпаки – сірий плащ може стати класним фоном для ваших яскравих аксесуарів. Але і зі стриманими деталями одягу в білому, молочному, чорному кольорах він може зайняти цікаву позицію.



Сірий плащ на осінь / Фото з інстаграму Ashley Smouter

Сірі светри та кофтинки

Так само не варто боятися сірих трикотажних кофтинок та в'язаних об'ємних светрів. Їх можна доповнювати більш насиченими кольорами – помаранчевим, синім, бордовим. Це може бути акцентна спідниця, кольорові колготи, штани насиченого кольору.



Сірий светр та бордова спідниця / Фото з Pinterest

Сіра куртка та жакет

Дуже класно і по-різному можна стилізувати сірі жакети чи куртки. Восени сіра шкіряна або стьобана куртка додає образу потрібної структури й сучасної міської естетики. Жакет у сірому кольорі можна легко носити як із базовими джинсами та кедами для розслаблених прогулянок, так і поверх легких суконь, граючи на контрасті стилів.



Осінній образ з сірою курткою / Фото з Pinterest

Монохромний сірий look

Один із найелегантніших прийомів сезону – поєднання різних відтінків сірого в одному аутфіті. Не обов'язково підбирати речі тон у тон: комбінуйте світло-сірий, графітовий, мокрий асфальт та сріблясто-попелястий. Гра фактур (наприклад, щільна шерсть, м'який кашемір та гладка екошкіра) у поєднанні з різною насиченістю кольору зробить монохромний образ глибоким, складним та візуально дорогим.



Монохромний сірий образ / Фото з Pinterest

До сірого аутфіту ідеально пасуватиме сливовий колір, який цього сезону вирвався у лідери. Раніше 24 Канал розповідав, як його стильно носити восени.