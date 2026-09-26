Насправді сіра палітра може бути доволі яскравою, хоч це може звучати дивно. Сірий – це універсальна база, яка гармонійно поєднується як із яскравими акцентами, так і з глибокими осінніми відтінками. Якщо ви досі сумнівалися, як вписати цей колір у свій гардероб, тримайте кілька стильних ідей для натхнення.

Верхній одяг у сірому кольорі

Ідеальною альтернативою класичному бежевому тренчу стане верхній одяг у сірому кольорі. Не бійтеся мати непомітний чи нудний вигляд. Навпаки – сірий плащ може стати класним фоном для ваших яскравих аксесуарів. Але і зі стриманими деталями одягу в білому, молочному, чорному кольорах він може зайняти цікаву позицію.



Сірий плащ на осінь / Фото з інстаграму Ashley Smouter

Сірі светри та кофтинки

Так само не варто боятися сірих трикотажних кофтинок та в'язаних об'ємних светрів. Їх можна доповнювати більш насиченими кольорами – помаранчевим, синім, бордовим. Це може бути акцентна спідниця, кольорові колготи, штани насиченого кольору.



Сірий светр та бордова спідниця / Фото з Pinterest

Сіра куртка та жакет

Дуже класно і по-різному можна стилізувати сірі жакети чи куртки. Восени сіра шкіряна або стьобана куртка додає образу потрібної структури й сучасної міської естетики. Жакет у сірому кольорі можна легко носити як із базовими джинсами та кедами для розслаблених прогулянок, так і поверх легких суконь, граючи на контрасті стилів.



Осінній образ з сірою курткою / Фото з Pinterest

Монохромний сірий look

Один із найелегантніших прийомів сезону – поєднання різних відтінків сірого в одному аутфіті. Не обов'язково підбирати речі тон у тон: комбінуйте світло-сірий, графітовий, мокрий асфальт та сріблясто-попелястий. Гра фактур (наприклад, щільна шерсть, м'який кашемір та гладка екошкіра) у поєднанні з різною насиченістю кольору зробить монохромний образ глибоким, складним та візуально дорогим.



Монохромний сірий образ / Фото з Pinterest

До сірого аутфіту ідеально пасуватиме сливовий колір, який цього сезону вирвався у лідери. Раніше 24 Канал розповідав, як його стильно носити восени.