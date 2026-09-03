Їх уже носять світові зірки: ці чоботи можуть стати головним трендом осені 2026

У новому сезоні Givenchy повернув одну зі своїх відомих моделей взуття. Оновлені чоботи Shark Pinch уже з'явилися на подіумі, у рекламній кампанії бренду та на знаменитостях.

Тож не виключено, що саме вони стануть одним із найпопулярніших варіантів взуття цієї осені. Про Givenchy Shark Pinch Boot розповіло видання WWD.

Перша версія цих чобіт з'явилася в кутюрній колекції Givenchy сезону осінь-зима 2008 року. Через кілька років дизайнер Ріккардо Тіші переосмислив модель для жіночої колекції pre-fall 2012. Саме тоді чоботи отримали назву Shark – через характерну металеву застібку, що нагадувала акулячий зуб.

Кім Кардашян у взутті від Givenchy у 2012 році / Фото Getty images

Відтоді модель неодноразово змінювали, але вона залишалася одним із впізнаваних дизайнів Givenchy. Тепер креативна директорка бренду Сара Бертон вирішила по-новому поглянути на цей силует.

Оновлена модель отримала назву Shark Pinch. Головна її особливість – висока посадка: чоботи тепер доходять до стегна. Також вони мають помітну металеву деталь Pinch, яка стала новим фірмовим елементом моделі. Загалом дизайн залишився впізнаваним, але чоботи стали більш ефектними та виразними. Їхня форма також створює візуально довший силует ніг.

Зірки вже носять нову модель Shark Pinch уже встигли приміряти відомі акторки та співачки. Аня Тейлор-Джой під час промотуру нового фільму з'явилася у високих Shark Pinch, які доповнювали її сукню-корсет із квітковою вишивкою. Аріана Гранде обрала платформну версію чобіт для відкриття свого концертного туру. Вона поєднала їх із кастомною сукнею-корсетом із великим бантом.

Теяна Тейлор доповнила чорними шкіряними Shark Pinch образ для вечірки напередодні Оскара. Вона одягнула їх із червоною сукнею-светром і широким поясом із великим бантом.

А Джоді Комер показала більш стриманий варіант образу. На фотокол у Лондоні вона прийшла в чорних шкіряних чоботях Shark Pinch до коліна та білій сукні-сорочці.

Джоді Комер / Фото Getty images

Крім того, нові чоботи з'явилися в осінній рекламній кампанії Givenchy. У ній модель продемонстрували супермоделі Кайя Гербер та Єва Герцигова.

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