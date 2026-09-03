Поэтому не исключено, что именно они станут одним из самых популярных вариантов обуви этой осенью. Об Givenchy Shark Pinch Boot рассказало издание WWD.

Первая версия этих сапог появилась в кутюрной коллекции Givenchy сезона осень-зима 2008 года. Спустя несколько лет дизайнер Риккардо Тиши переосмыслил модель для женской коллекции pre-fall 2012. Именно тогда сапоги получили название Shark – из-за характерной металлической застежки, напоминавшей акулий зуб.

Ким Кардашьян в обуви от Givenchy в 2012 году / Фото Getty Images

С тех пор модель неоднократно меняли, но она оставалась одним из узнаваемых дизайнов Givenchy. Теперь креативный директор бренда Сара Бертон решила по-новому взглянуть на этот силуэт.

Обновленная модель получила название Shark Pinch. Ее главная особенность – высокая посадка: сапоги теперь доходят до бедра. Также они имеют заметную металлическую деталь Pinch, которая стала новым фирменным элементом модели. В целом дизайн остался узнаваемым, но сапоги стали более эффектными и выразительными. Их форма также визуально удлиняет силуэт ног.

Звезды уже носят новую модель Shark Pinch: их успели примерить известные актрисы и певицы. Аня Тейлор-Джой во время промо-тура нового фильма появилась в высоких Shark Pinch, которые дополняли ее платье-корсет с цветочной вышивкой. Ариана Гранде выбрала сапоги на платформе для открытия своего концертного тура. Она сочетала их с кастомным платьем-корсетом с большим бантом.

Теяна Тейлор дополнила черными кожаными Shark Pinch образ для вечеринки накануне Оскара. Она надела их с красным платьем-свитером и широким поясом с большим бантом.

А Джоди Комер продемонстрировала более сдержанный вариант образа. В Лондоне она появилась в черных кожаных сапогах Shark Pinch до колена и белом платье-рубашке.

Джоди Комер / Фото Getty Images

Кроме того, новые сапоги появились в осенней рекламной кампании Givenchy. В ней их продемонстрировали супермодели Кайя Гербер и Ева Герцигова.

Ранее мы также рассказывали о куртке, которая будет у всех модниц этой осенью.