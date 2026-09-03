Чому куртка з високим коміром-стійкою стала такою популярною цього сезону та як її носити, розповіло видання Vogue.

Звідки взявся тренд на куртки з високим коміром

За популярністю цього силуету значною мірою стоїть дизайнерка Фібі Файло. У дебютній колекції свого бренду, представленій у 2023 році, вона зробила ставку на виразні силуети верхнього одягу, зокрема моделі з високим коміром.

Згодом подібні куртки почали з'являтися в колекціях інших брендів, а потім – і в мас-маркеті. Так модель із високим коміром поступово стала одним із помітних трендів. І виглядає так, що восени та взимку 2026 року вона буде ще популярнішою.

Під час нещодавнього Тижня моди в Копенгагені гості показів активно носили куртки з високим коміром із м'якої замші та технічних тканин. Їх поєднували з різними речами – від спідниць-олівців до вільних джинсів і класичних штанів.

Як носити куртку з коміром-стійкою восени

Одна з головних переваг funnel-neck jacket – її універсальність. Високий комір додає образу виразності, а саму куртку легко поєднувати як із повсякденним одягом, так і з більш класичними речами.

Для розслабленого образу її можна носити з прямими або широкими джинсами та базовим взуттям.

Якщо ж хочеться більш елегантного поєднання, куртку варто стилізувати зі спідницею або костюмними штанами.

Щодо посадки, стилісти радять обирати оверсайз. Об'ємний силует, що нагадує кокон, забезпечує комфорт і додає образу невимушеної розкоші.

Якого кольору обрати куртку

Найпрактичніший варіант на осінь – нейтральна куртка чорного, кремового або бежевого кольору. Такий верхній одяг легко комбінувати з речами, які вже є у гардеробі.

Якщо хочеться зробити куртку акцентною деталлю образу, обирайте яскраві відтінки. Наприклад, червона модель матиме особливо стильний вигляд у поєднанні з прямими джинсами насиченого темно-синього кольору – індиго.

Червона вітрівка з коміром-стійкою / Фото з інстаграм-сторінки Charlotte Olivia

До слова, раніше ми розповідали про 3 головні антитренди верхнього одягу на осінь 2026.