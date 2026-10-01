Даша Квіткова підкорила Париж футуристичним корсетом на шоу L’Oréal

Блогерка Даша Квіткова засвітила кілька елегантних та стильних образів від українських стилістів у Парижі. Дашу запросили на Le Défilé L’Oréal Paris. І хоча дівчина не виходила на подіум, її програма у французькій столиці була дуже насиченою.

Як пише Jetsetter, Квіткова взяла участь у зустрічі з командою L’Oréal Paris, мала змогу взяти інтерв'ю у кількох знаменитостей, побувала в Opera Garnier й нарешті відвідала сам грандіозний показ за участю нереальної кількості світових зірок. Серед них, до речі, дефілювала і наша дизайнерка Катя Сільченко.

У різні дні та для різних подій Даша Квіткова разом зі своєю стилісткою Джанні обирала вишукані та елегантні образи, які відповідали заходу. Вона засвітила червону сукню міді з вирізом від українського бренду BALYKINA, чорний Total look від FROLOV, розкішну чорну сукню у стилі балерин також від BALYKINA й нарешті показала найелегантніший свій образ, який і привернув нашу увагу.



Даша Квіткова у червоній сукні від BALYKINA / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова у Парижі у чорній балетній сукні від BALYKINA / Фото з інстаграму блогерки

Розкішний вечірній образ Даші складався з коричневого футуристичного корсета та спідниці до підлоги у тон, яка тягнулася довгим шлейфом. Корсет створювала команда бренду TONIC DE VIE, а спідницю – кравчиня Юлія Ачілова. Образ вийшов неймовірно гарним та стильним.



Образ Даші Квіткової на Le Défilé L’Oréal Paris / Фото з інстаграму блогерки

Жорсткий глянцевий корсет із футуристичними анатомічними вигинами Даші мав вигляд справжнього витвору сучасного мистецтва. Він ідеально підкреслив фігуру блогерки, а глибокий шоколадний відтінок та дзеркальний блиск створили космічний контраст із розкішною лаконічною спідницею, яка м'яко спадала долівкою й формувала витончений шлейф. Такі корсети вже давно завоювали серця модниць по всьому світі й схоже їхній час ще не пройшов.



Даша Квіткова у коричневому корсету у Парижі / Фото з інстаграму блогерки

А поки Даша Квіткова сяяла у Парижі, ми в Україні розповідали вам про модні спідниці цієї осені та як їх круто стилізувати.