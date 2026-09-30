Як повідомляє видання Cosmopolitan, для створення актуальних осінніх "луків" зовсім не обов'язково повністю змінювати базовий гардероб. Головними фаворитами сезону стали прямі мініспідниці, прямі міді та моделі максі А-силуету в затишній палітрі чи з класичним принтом у клітинку.

Трикотажний верх, мідіспідниця та високі чоботи

Ця затишна формула ідеально підходить для теплої осені та дозволяє комфортно прогулюватися без важкого верхнього одягу. М'який трикотаж додає образу фактурності, а елегантна довжина міді у поєднанні з чоботами створює стрункий силует.

Модний образ з мініспідницею на осінь 2026 / Фото Pinterest

Щоб почуватися тепло у більш прохолодні дні, стилісти радять вдягати під светр тонкий бавовняний лонгслів чи термобілизну, а шию прикрасити шовковою хусткою.

Светр з V-вирізом, мініспідниця та плаский хід

Образ у грайливому стилі preppy стане чудовим рішенням для щоденних виходів. Багатошаровість з лонгслівом чи сорочкою під светром додає луку динаміки та зберігає тепло.

З чим носити спідницю восени / Фото Pinterest

Замість звичних чобіт, ви можете одягнути високі шкарпетки та поєднати їх зі зручними балетками, кросівками чи лоферами на пласкій підошві.

Класичний тренч, спідниця-колона та гостроносе взуття

Поєднання стрункої спідниці-колони з тренчем створює стриманий та надзвичайно елегантний силует. Подовжені лінії візуально витягують фігуру, а гостроносе взуття додає образу вишуканості.

Стильний образ з тренчем і спідницею на осінь / Фото Pinterest

Абсолютну лаконічність аутфіту можна розбавити за допомогою акцентної сумки чи лаконічних прикрас.

Шкіряна куртка, картата спідниця та чоботи

Принт у клітинку завжди миттєво створює осінній настрій, а шкірянка чудово врівноважує романтичність спідниці. Високі чоботи роблять цей "лук" завершеним і практичним для будь-якої погоди.

Образ зі шкіряною курткою та картатою спідницею / Фото Pinterest

А щоб створити більш яскравий аутфіт, обирайте спідницю в кольорову клітинку, замість традиційного тартану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стиліст Dior радить носити плетену сумку восени.