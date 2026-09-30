Як повідомляє видання Cosmopolitan, для створення актуальних осінніх "луків" зовсім не обов'язково повністю змінювати базовий гардероб. Головними фаворитами сезону стали прямі мініспідниці, прямі міді та моделі максі А-силуету в затишній палітрі чи з класичним принтом у клітинку.
Трикотажний верх, мідіспідниця та високі чоботи
Ця затишна формула ідеально підходить для теплої осені та дозволяє комфортно прогулюватися без важкого верхнього одягу. М'який трикотаж додає образу фактурності, а елегантна довжина міді у поєднанні з чоботами створює стрункий силует.
Модний образ з мініспідницею на осінь 2026 / Фото Pinterest
Щоб почуватися тепло у більш прохолодні дні, стилісти радять вдягати під светр тонкий бавовняний лонгслів чи термобілизну, а шию прикрасити шовковою хусткою.
Светр з V-вирізом, мініспідниця та плаский хід
Образ у грайливому стилі preppy стане чудовим рішенням для щоденних виходів. Багатошаровість з лонгслівом чи сорочкою під светром додає луку динаміки та зберігає тепло.
З чим носити спідницю восени / Фото Pinterest
Замість звичних чобіт, ви можете одягнути високі шкарпетки та поєднати їх зі зручними балетками, кросівками чи лоферами на пласкій підошві.
Класичний тренч, спідниця-колона та гостроносе взуття
Поєднання стрункої спідниці-колони з тренчем створює стриманий та надзвичайно елегантний силует. Подовжені лінії візуально витягують фігуру, а гостроносе взуття додає образу вишуканості.
Стильний образ з тренчем і спідницею на осінь / Фото Pinterest
Абсолютну лаконічність аутфіту можна розбавити за допомогою акцентної сумки чи лаконічних прикрас.
Шкіряна куртка, картата спідниця та чоботи
Принт у клітинку завжди миттєво створює осінній настрій, а шкірянка чудово врівноважує романтичність спідниці. Високі чоботи роблять цей "лук" завершеним і практичним для будь-якої погоди.
Образ зі шкіряною курткою та картатою спідницею / Фото Pinterest
А щоб створити більш яскравий аутфіт, обирайте спідницю в кольорову клітинку, замість традиційного тартану.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стиліст Dior радить носити плетену сумку восени.