Відомий український стиліст Віктор Козак, який живе у Парижі та працює в Dior, розповів у TikTok про своє бачення того, як же можна носити плетені кошики та сумки восени. Він впевнений, це можна зробити стильно та ефектно. Якщо ви хочете створити образ з паризьким шиком, то комбінуйте плетену сумку з джинсами, базовою сорочкою та балетками. Можна також додати довгий плащ або оверсайз жакет на прохолодну погоду.

Головна фішка – контраст між строгістю речей та легкістю й невимушеністю плетеної сумки. Текстура плетіння додасть образу теплоти, затишку та оригінальності. Навіть звичайний чорний костюм, каже стиліст, може заграти по-новому з цим аксесуаром.



Плетена сумка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

До плетеної сумки Віктор Козак радить додати якісне шкіряне взуття, гарні окуляри та цікаві оригінальні прикраси. Ловіть ще декілька стильних ідей, як інтегрувати плетену сумку в осінній гардероб:

носіть її із затишним трикотажем. Поєднуйте солом’яний кошик із фактурними светрами великої в’язки, довжиною максі чи оверсайз-кардиганами. Контраст м’якої вовни та цупкого плетіння матиме максимально затишний вигляд;

з класичним бежевим тренчем або кашеміровим пальтом. Глибокі осінні відтінки (кемел, шоколадний, теракотовий чи бордо) ідеально відтіняють натуральний колір соломи;

з грубими черевиками та шкіряною курткою. Гра на протилежностях завжди працює безпрограшно: поєднайте масивне взуття на тракторній підошві, шкірянку та легкий плетений аксесуар;

шовкова хустка як декор. Пов’яжіть на ручку сумки шовковий шарф чи хустку з осіннім принтом — це миттєво збере весь аутфіт в єдину гармонійну картинку.



З чим поєднувати плетену сумку восени / Фото з Pinterest



Коричнева плетена сумка на осінь / Фото з Pinterest

Такий підхід дозволить вам продовжити життя улюбленому літньому аксесуару та додати осіннім будням трохи легкості й невимушеності. Але якщо ви шукаєте нову сумку на осінь 2026, то раніше 24 Канал писав про три трендові моделі.