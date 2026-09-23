Известный украинский стилист Виктор Козак, который живет в Париже и работает в Dior, рассказал в TikTok о своем видении того, как можно носить плетеные корзины и сумки осенью. Он уверен, что это можно сделать стильно и эффектно. Если вы хотите создать образ с парижским шиком, то сочетайте плетеную сумку с джинсами, базовой рубашкой и балетками. Можно также добавить длинный плащ или оверсайз-жакет на случай прохладной погоды.

Главная фишка – контраст между строгостью вещей и легкостью и непринужденностью плетеной сумки. Текстура плетения придаст образу теплоты, уюта и оригинальности. Даже обычный черный костюм, говорит стилист, может заиграть по-новому с этим аксессуаром.



Плетеная сумка на осень 2026 / Фото с Pinterest

К плетеной сумке Виктор Козак советует добавить качественную кожаную обувь, красивые очки и интересные оригинальные украшения. Почерпните еще несколько стильных идей, как интегрировать плетеную сумку в осенний гардероб:

носите ее с уютным трикотажем. Сочетайте соломенную корзинку с большими свитерами крупной вязки, длиной макси или оверсайз-кардиганами. Контраст мягкой шерсти и плотного плетения будет выглядеть максимально уютно;

с классическим бежевым тренчем или кашемировым пальто. Глубокие осенние оттенки (кемел, шоколадный, терракотовый или бордо) идеально оттеняют натуральный цвет соломы;

с грубыми ботинками и кожаной курткой. Игра на противоположностях всегда работает безотказно: сочетайте массивную обувь на тракторной подошве, кожанку и легкий плетеный аксессуар;

шелковый платок в качестве декора. Повяжите на ручку сумки шелковый шарф или платок с осенним принтом – это мгновенно объединит весь наряд в единую гармоничную картинку.



С чем сочетать плетеную сумку осенью / Фото с Pinterest



Коричневая плетеная сумка на осень / Фото с Pinterest

Такой подход позволит вам продлить жизнь любимому летнему аксессуару и добавить осенним будням немного легкости и непринужденности. Но если вы ищете новую сумку на осень 2026 года, то ранее 24 Канал писал о трех трендовых моделях.