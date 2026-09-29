Вчора у Парижі розпочався Тиждень моди і саме в рамках цієї події стався показ Le Défilé 2026 by L'Oréal Paris. Катя Сільченко, до речі, вже не вперше, дефілювала на одному подіумі поруч зі світовими знаменитостями першої величини. Показ відкрила супермодель Кендалл Дженнер, а його тріумфальним фіналом став виступ легендарної співачки Селін Діон.

Українська дизайнерка з'явилася перед глядачами одразу після акторки Єви Лонгорії, обравши для виходу ефектну червону мінісукню з довгим драматичним шлейфом. Хвилі її розкішного волосся спадали на плечі. Макіяж був максимально ніжним та природним, що підкреслило гарні блакитні очі моделі.

Катя Сільченко на показі Le Défilé L'Oréal Paris 2026: дивіться відео

На сцену цього вечора також вийшла нереальна кількість світових знаменитостей: Гайді Клум, Кара Делевінь, Джейн Фонда, Віола Девіс, Енді Мак-Давелл, об'єднавшись довкола ідей жіночої солідарності та інклюзивності.

Попри святкову атмосферу в Парижі, Катя Сільченко використала цю міжнародну платформу, щоб нагадати світовій спільноті про події в Україні. Вона приклала руку до серця та відправила повітряний поцілунок. Очевидно, це було послання до усіх українців, які страждають від рук терористів.

У своєму інстаграмі Сільченко опублікувала кадри з дефіле, додавши лаконічне послання підтримки українцям: "Я з вами", додавши емоджі у вигляді розбитого серця. У коментарях Каті написали чимало компліментів, зокрема, українські селебріті – Альона Омаргалієва, Таня Парфільєва, Віра Брежнєва та інші.

Показ L’Oréal Paris 2026 у Парижі: дивіться відео

Схоже, подіум – це улюблена стихія Каті Сільченко, бо вона навіть на подіумі минулого року вийшла заміж.