Зоряна фата та кутюрний корсет: весільний образ Дав Камерон вже обговорює весь світ

24 вересня лідер італійського гурту Måneskin Даміано Давид та його кохана, актриса і співачка Дав Камерон, одружилися. У весільному вбранні артистці вдалося поєднати стриману розкіш і небанальні астрологічні мотиви. Саме цей баланс зробив образ особливо впізнаваним і водночас витонченим.

Як повідомляє видання Vogue, популярна артистка Дав Камерон вийшла заміж за музиканта Даміано Давида під час приватної церемонії в Тоскані. Напередодні важливої події зірка відвідала ательє модного дому Valentino у Римі для фінальної примірки своєї святкової сукні.

Весільна сукня Дав Камерон

Дизайнер Алессандро Мікеле створив для артистки вбрання з сяйливого шовкового сатину та легкого шовкового шифону зі скульптурним бюстом. Родзинкою образу став драматичний шлейф із ґудзиками, обтягнутими шовком, які залишили розстебнутими для створення ефекту руху під час ходьби.

Моїм великим бажанням для цієї сукні було те, щоб вона була простою, але вишуканою, і щоб я почувалася в ній собою,

– поділилася враженнями Дав Камерон.

Дав Камерон показала свою весільну сукню / Фото видання Vogue

Весільний аутфіт співачки доповнила чотириметрова фата з шовкового тюлю, вручну розшита кристалами у вигляді сузір'їв. Небесна тематика була обрана невипадково, адже друге ім'я нареченої – Селеста, що перекладається як "небесна".

У якій сукні Дав Камерон вийшла заміж за Даміано Давида / Фото видання Vogue

Зірка зізналася, що створювати вбрання разом із легендарним модним домом було її давньою мрією. Під час примірки співачка не стримала сліз щастя від того, наскільки гармонійно та природно вона почувається у цій сукні.

Весільні туфлі Дав Камерон / Фото видання Vogue

Днями наша редакція розповідала, що співачка Ассоль таємно вийшла заміж за коханого.