Пара сказала одне одному "так" 24 вересня в історичній ратуші міста Монтальчино в Тоскані, Італія. Про це повідомило видання PEOPLE.

Для весілля закохані обрали схожі світлі костюми. Дав Камерон одягла приталений костюм із білою краваткою та легкою накидкою на плечах. Тим часом Даміано Давид обрав костюм кольору слонової кістки, доповнивши його шовковим шарфом.

Даміано Давид одружився з Дав Камерон в Італії / Фото Getty images

Що відомо про стосунки пари?

Чутки про роман Дав Камерон і Даміано Давида почали з'являтися у вересні 2023 року. Тоді акторка та співачка відвідала один із концертів гурту Måneskin, фронтменом якого є музикант.

У січні 2024 року їх уперше помітили разом поза сценою – пара сходила на вечерю в Лос-Анджелесі. А вже наступного місяця Дав Камерон і Даміано Давид разом з'явилися на червоній доріжці щорічного гала-вечора Клайва Девіса напередодні Греммі.

У січні 2026 року стало відомо про заручини пари. Даміано зробив коханій пропозицію вдома, коли вона збиралася вирушити в поїздку. А тепер закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.

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