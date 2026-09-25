Артистка поділилася ніжними кадрами з коханим і показала їхні обручки в інстаграмі.

Вона опублікувала серію чорно-білих фотографій, які одразу привернули увагу прихильників. На одному зі знімків можна побачити руки Катерини та її обранця з обручками, а чоловік ніжно обіймає співачку зі спини.

На іншому фото артистка показала ближче весільні прикраси від відомого ювелірного бренду Tiffany & Co. Поруч із ними лежить записка з романтичним зізнанням у коханні.

Оскільки ми продовжуємо йти в цю подорож разом, знай, що моє серце твоє сьогодні, завтра й назавжди,

– написано там.

Катерина Гуменюк показала обручки / Фото з інстаграм-сторінки Ассоль

Саму публікацію Катерина підписала коротко: "Найкращі моменти трапляються в тиші".

Катерина Гуменюк виходить заміж / Скриншот з інстаграму

Відомо, що раніше SWOIIA була одружена з бізнес-аналітиком Артемом Тараненком. У 2024 році артистка розповідала, що вони вже не разом.

Що відомо про Катерину Гуменюк?

Катерина Гуменюк стала відомою ще в дитинстві під сценічним ім'ям Ассоль. Згодом співачка вирішила залишити цей образ у минулому та почала новий етап кар'єри під псевдонімом SWOIIA. Однак після повернення на сцену артистка несподівано зникла з публічного простору й на тривалий час взяла паузу. Вона майже не вела соцмережі та не з'являлася на публіці.

У травні 2026 року SWOIIA відновила свою активність в соцмережах. Нині Катерина розвиває власний бренд прикрас із натурального каміння, якому цього року виповнилося три роки.

Тим часом стало відомо, що фронтмен Måneskin Даміано Давида та співачки й актриси Дав Камерон одружилися в Італії.