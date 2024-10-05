Пара разом вже сім років, а п'ять з них вони перебувають у шлюбі. Про кризу в стосунках з бізнес-аналітиком Артемом Тараненком співачка розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову.

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Так, з'ясувалося, що Катерина та Артем тимчасово не разом. Артистка каже, що вони втратили зв'язок з коханим, тож саме вона ініціювала розрив.

Я йому завжди казала, що він для мене буде завжди дуже близькою людиною. Але іноді так трапляється й ми втратили зв'язок, на жаль. Я у цьому не можу поки що порпатися, тому що мені дуже боляче, що зараз так коїться. Будь-яка дівчинка, коли виходить заміж, хоче, щоб це було назавжди. І я – не виключення. А зараз воно якось почало ламатись і я просто це відчуваю навіть фізично. Це була моя ініціатива. Було дуже багато різних моментів, котрі ми не проговорювали, тому що я думала: "Ой, зараз не час, зараз війна, ще там щось. А потім просто вибух стався і все",

– відверто сказала SWOIIA.

Інтерв'ю з SWOIIA: дивіться відео онлайн

Зауважимо, раніше про труднощі у стосунках з дружиною Вікторією говорив комік Юрій Ткач. Водночас подружжю вдалося разом подолати цей кризовий період і тепер вони планують обвінчатися, щоб зміцнити зв'язок.