Куртка, яка знову в тренді: Демі Мур показала стильний осінній образ із бомбером

Офіційно настала осінь, а це означає, що саме час подумати про верхній одяг на прохолодну погоду. Якщо ви шукаєте стильну куртку на цей сезон, зверніть увагу на бомбер. Цієї осені він знову серед головних трендів.

Популярність бомбера підтвердила й відома акторка Демі Мур. Нещодавно вона з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку в чорній атласній куртці. На її образ звернуло увагу видання Woman & Home.

Демі Мур обрала бомбер від Thom Browne та поєднала його з білою сорочкою і чорною краваткою. Знизу вона одягнула напівпрозору чорну спідницю міді, а завершила образ чорно-білими туфлями-човниками на підборах.

Демі Мур показала, як можна стилізувати бомбер / Фото Getty images

Бомбер легко впізнати за укороченою довжиною, еластичними манжетами та поясом, а також трохи об'ємним силуетом. Така куртка поєднує комфорт і стиль, тому її легко вписати у повсякденний гардероб.

Найпростіше стилізувати чорний бомбер. Він має гарний вигляд з джинсами та кросівками, але його також можна поєднати з костюмними штанами, спідницею або сукнею. Тому така модель може стати основою для різних осінніх образів. До того ж зараз у магазинах можна знайти чимало варіантів на різний бюджет.

Окремо варто звернути увагу на матеріал. Шкіряні та замшеві бомбери мають більш виразний і дорогий вигляд, а за правильного догляду можуть прослужити не один сезон. Атласні моделі додають образу ошатності, тоді як бавовняні краще підійдуть для повсякденних комплектів.

При цьому бомбер не обов'язково носити лише зі спортивними речами. Образ Демі Мур показує, що така куртка добре поєднується і з більш жіночними та класичними елементами гардероба – наприклад, спідницею та туфлями на підборах.

Напередодні українська блогерка Даша Квіткова також показала стильний образ, який чудово підійде для мінливої погоди.