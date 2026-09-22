Нещодавно у своєму інстаграмі Даша показала стильний осінній аутфіт з елементом багатошаровості, який можна сміливо адаптувати під свій гардероб. Для образу блогерка обрала куртку насиченого червоного кольору на блискавці від Massimo Dutti, доповнила сірими джогерами на резинці від українського бренду Friends of fashion та пов'язала на талію логслів темно-синього кольору від Zara. Лук доповнювала кепка темно-синього кольору, яка перегукувалася з лонгслівом.



Даша Квіткова у червоній куртці та сірих спортивних штанах / Фото з інстаграму блогерки

Під курткою у Даші бачимо білу футболку, яка також перегукувалася з білими шкарпетками. А для контрасту зі шкарпетками блогерка обрала чорні лофери.



Осінній аутфіт від Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Образ вийшов цікавим та практичним. В будь-який момент можна одягти під куртку логслів, якщо на вулиці стане прохолодніше. Даша використала правила колорблокінгу та застосувала елемент багатошаровості, що ідеально працює у мінливу погоду.

Як одягається блогерка Даша Квіткова: дивіться відео

Трюком багатошаровості, коли зав'язують сорочку чи светр на талії, користуються багато зіркових стилістів та самі селебріті. Цей прийом не лише про тепло, а й про візуальне коригування силуету.

Такий акцент підкреслює талію, додає аутфіту невимушеної динаміки та робить навіть найпростіший базовий лук більш продуманим і розслабленим.

Нещодавно свою варіацію цією фішки показала акторка Дженніфер Лоуренс.