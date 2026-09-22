Популярность бомбера подтвердила и известная актриса Деми Мур. Недавно она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в черной атласной куртке. На ее образ обратило внимание издание Woman & Home.

Дэми Мур выбрала бомбер от Thom Browne и сочетала его с белой рубашкой и черным галстуком. Внизу она надела полупрозрачную черную юбку миди, а завершила образ черно-белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Дэми Мур показала, как можно стилизовать бомбер / Фото Getty Images

Бомбер легко узнать по укороченной длине, эластичным манжетам и поясу, а также слегка объемному силуэту. Такaя куртка сочетает в себе комфорт и стиль, поэтому ее легко вписать в повседневный гардероб.

Проще всего стилизовать черный бомбер. Он хорошо смотрится с джинсами и кроссовками, но его также можно сочетать с костюмными штанами, юбкой или платьем. Поэтому такая модель может стать основой для различных осенних образов. К тому же сейчас в магазинах можно найти немало вариантов на любой бюджет.

Отдельно стоит обратить внимание на материал. Кожаные и замшевые бомберы выглядят более выразительно и дорого, а при правильном уходе могут прослужить не один сезон. Атласные модели придают образу нарядность, тогда как хлопковые лучше подойдут для повседневных комплектов.

При этом бомбер не обязательно носить только со спортивной одеждой. Образ Деми Мур показывает, что такая куртка хорошо сочетается и с более женственными и классическими элементами гардероба – например, с юбкой и туфлями на каблуках.

Накануне украинская блогерша Даша Квиткова также продемонстрировала стильный образ, который прекрасно подойдет для переменчивой погоды.