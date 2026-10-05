Еппл Мартін уперше вийшла на подіум: який вигляд має донька Гвінет Пелтроу та фронтмена Coldplay

22-річна Еппл Мартін, донька акторки Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна, вперше вийшла на подіум.

Дівчина стала однією з моделей на показі Chloé весна-літо 2027 у межах Паризького тижня моди. Про це повідомив Vogue.

Еппл представила один з образів нової колекції креативної директорки Chloé Чемени Камалі. Для виходу на подіум вона одягнула білу сукню максі у фірмовому для бренду богемному стилі. Вбрання прикрашали ажурні вирізи та рюші. Образ доповнили босоніжки на високій дерев’яній платформі з прозорими деталями.

Це був перший вихід Еппл Мартін на подіум, однак у модельній індустрії вона вже має досвід. Зокрема, дівчина раніше знімалася для рекламних кампаній Chloé. У травні 2026 року вона стала обличчям французького Дому та представила літню капсульну колекцію Chloé à la Plage. Також Еппл співпрацювала з брендами Self-Portrait і Gap Studio.

До слова, нещодавно свій дебют на Венеційському кінофестивалі здійснила 18-річна донька Мілли Йовович. Дівчина привернула увагу публіки не лише появою на червоній доріжці, а й разючою схожістю зі своєю знаменитою мамою.