Від них краще відмовитися: 3 моделі джинсів, які вже вийшли з моди

Джинси давно стали базовою річчю в гардеробі, адже їх легко поєднувати з різним одягом і взуттям. Водночас не всі моделі залишаються актуальними з року в рік, тому деякі пари варто переглянути у своєму гардеробі.

Український дизайнер Андре Тан розповів, на які джинси у 2026 році краще більше не робити ставку. Він назвав три моделі, які, на його думку, вже втратили свою актуальність. Про це він розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Джинси скіні

Перша модель у списку – надто вузькі джинси скіні. Якщо вони настільки облягають ноги, що підкреслюють кожну їхню лінію, дизайнер радить залишити таку пару в минулому.

Андре Тан показав джинси, які більше не модні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джинси з дуже низькою посадкою

Ще один антитренд – джинси з надто низькою посадкою, особливо моделі, які нагадують популярні у 2000-х роках. Дизайнер зазначив, що мода циклічна, однак це не означає, що варто повертати у гардероб абсолютно всі тренди минулих років.

Андре Тан показав джинси, які більше не модні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Джинси з великою кількістю дірок

До третьої категорії Андре Тан відніс надто рвані джинси. Йдеться про моделі з великими дірками. Модельєр пояснив, що якщо дірок у джинсах стає більше, ніж самого деніму, така модель уже радше нагадує пережиток минулих трендів, ніж актуальну річ.

Андре Тан показав джинси, які більше не модні / Скриншот з інстаграм-сторіс

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