Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие джинсы в 2026 году лучше больше не делать ставку. Он назвал три модели, которые, по его мнению, уже утратили свою актуальность. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.
Джинсы-скини
Первая модель в списке – слишком узкие джинсы-скини. Если они настолько облегают ноги, что подчеркивают каждую их линию, дизайнер советует оставить такую пару в прошлом.
Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сторис
Джинсы с очень низкой посадкой
Еще один антитренд – джинсы с слишком низкой посадкой, особенно модели, напоминающие популярные в 2000-х годах. Дизайнер отметил, что мода циклична, однако это не означает, что стоит возвращать в гардероб абсолютно все тренды прошлых лет.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сториз
Джинсы с большим количеством дыр
К третьей категории Андре Тан отнес слишком рваные джинсы. Речь идет о моделях с большими дырками. Модельер объяснил, что если дыр в джинсах становится больше, чем самого денима, такая модель уже скорее напоминает пережиток прошлых трендов, чем актуальную вещь.
Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сториз
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