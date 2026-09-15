Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие джинсы в 2026 году лучше больше не делать ставку. Он назвал три модели, которые, по его мнению, уже утратили свою актуальность. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.

Джинсы-скини

Первая модель в списке – слишком узкие джинсы-скини. Если они настолько облегают ноги, что подчеркивают каждую их линию, дизайнер советует оставить такую пару в прошлом.

Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сторис

Джинсы с очень низкой посадкой

Еще один антитренд – джинсы с слишком низкой посадкой, особенно модели, напоминающие популярные в 2000-х годах. Дизайнер отметил, что мода циклична, однако это не означает, что стоит возвращать в гардероб абсолютно все тренды прошлых лет.

Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сториз

Джинсы с большим количеством дыр

К третьей категории Андре Тан отнес слишком рваные джинсы. Речь идет о моделях с большими дырками. Модельер объяснил, что если дыр в джинсах становится больше, чем самого денима, такая модель уже скорее напоминает пережиток прошлых трендов, чем актуальную вещь.

Андре Тан показал джинсы, которые больше не в моде / Скриншот из Instagram-сториз

Ранее мы также рассказывали, джинсы какого цвета стоит купить осенью 2026 года.