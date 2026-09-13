Одной из таких новинок могут стать джинсы цвета хаки. Этой осенью они привлекают внимание модниц и могут стать интересной альтернативой привычным синим и черным моделям. Об этом пишет издание Who What Wear.

Джинсы давно стали базовой и универсальной вещью в гардеробе. Их можно носить с простой футболкой и кроссовками, сочетать со свитером и лоферами или создавать более нарядные образы с атласным топом и обувью на каблуке.

Если классические синие и черные джинсы уже немного надоели, этой осенью их можно заменить на модель цвета хаки.

Образ с джинсами цвета хаки / Фото с инстаграма Marianne Smyth

Этот оттенок поможет освежить привычные образы, но при этом не потребует кардинально менять гардероб.

Джинсы цвета хаки бывают разными – от насыщенных зеленых до светлых и приглушенных оттенков. Поэтому можно легко найти вариант, который подойдет именно к вашему гардеробу.

К тому же хаки хорошо сочетается с базовыми цветами. Такие джинсы можно носить с белым, черным, бежевым, серым или коричневым.

Образ с джинсами цвета хаки / Фото с страницы Emma Jang в инстаграме

Они также хорошо смотрятся в сочетании с различными фактурами – например, трикотажем, кожей или замшей.

Образ с джинсами цвета хаки / Фото с страницы в инстаграме Chloe Butler

Поэтому по своей универсальности джинсы цвета хаки вполне могут составить конкуренцию классическим синим и черным моделям. В то же время они добавляют образу немного цвета и делают его интереснее. Это хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить осенний гардероб без слишком смелых экспериментов.

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