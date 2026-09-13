Однією з таких новинок можуть стати джинси кольору хакі. Цієї осені вони привертають увагу модниць і можуть стати цікавою альтернативою звичним синім та чорним моделям. Про це пише видання Who What Wear.

Джинси давно стали базовою та універсальною річчю в гардеробі. Їх можна носити з простою футболкою та кросівками, поєднувати зі светром і лоферами або створювати більш ошатні образи із сатиновим топом та взуттям на підборах.

Якщо класичні сині та чорні джинси вже трохи набридли, цієї осені їх можна замінити на модель кольору хакі.

Образ із джинсами кольору хакі / Фото з інстаграм-сторінки Marianne Smyth

Цей відтінок допоможе освіжити звичні образи, але водночас не вимагатиме кардинально змінювати гардероб.

Джинси кольору хакі бувають різними – від насичених зелених до світлих і приглушених відтінків. Тому можна легко знайти варіант, який пасуватиме саме до вашого гардероба.

До того ж хакі добре поєднується з базовими кольорами. Такі джинси можна носити з білим, чорним, бежевим, сірим або коричневим.

Образ із джинсами кольору хакі / Фото з інстаграм-сторінки Emma Jang

Вони також мають гарний вигляд у поєднанні з різними фактурами – наприклад, трикотажем, шкірою чи замшею.

Образ із джинсами кольору хакі / Фото з інстаграм-сторінки Chloe Butler

Тож за універсальністю джинси кольору хакі цілком можуть конкурувати з класичними синіми та чорними моделями. Водночас вони додають образу трохи кольору й роблять його цікавішим. Це хороший варіант для тих, хто хоче урізноманітнити осінній гардероб без надто сміливих експериментів.

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