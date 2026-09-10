Енн Гетевей показала трендове поєднання макіяжу та манікюру, яке усі захочуть спробувати

Осінній сезон завжди спонукає до повернення вишуканої класики та сміливіших б'юті-акцентів у щоденних образах. Голлівудська зірка Енн Гетевей показала ідеальний дует яскраво-червоної помади та манікюру в тон, який миттєво став головним натхненням цієї осені.

На виставці Bvlgari Serpenti Infinito в Нью-Йорку володарка премії Оскар вразила публіку елегантним б'юті-образом. Актриса зробила ставку на абсолютну класику, поєднавши насичену червону губну помаду із бездоганним червоним манікюром та педикюром.

Деталізація б'юті-образу Енн Гетевей

Для виходу у світ зірка обрала помаду яскраво-червоного відтінку з легким холодним підтоном. Макіяж доповнили ніжні рожево-персикові рум'яна та делікатно підкреслені очі, що створило збалансований ефект розкоші.

Головним акцентом дуету став манікюр у тон помади. Короткі нігті Енн Гетевей були покриті кремовим яскраво-червоним лаком, який ідеально контрастував із сукнею від Alexander McQueen відтінку металевого сріблясто-блакитного льоду.



Енн Гетевей у світлій сукні з червоною помадою / Getty Images

Чому монохром у б'юті знову на піку популярності

Після довготривалого панування нюдових відтінків та молочного френча повернення до чистих насичених кольорів відчувається як ковток свіжого повітря. Стилісти зазначають, що збіг відтінку губ та нігтів миттєво збирає образ у єдине ціле й додає відчуття старої голлівудської розкоші.

Цей прийом чудово працює у холодну пору року, коли хочеться додати яскравих фарб до затишного осіннього гардероба. Якщо ж ви шукаєте менш суворі та більш грайливі варіанти для підкреслення власної індивідуальності, варто звернути увагу на інші актуальні нейл-тренди.

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