Як зазначають б'юті-експерти, мода на напівпрозоре покриття з ніжним вологим блиском прийшла до нас із Південної Кореї. Популярний рух K-Beauty, який подарував світовій індустрії краси ефект скляної шкіри, тепер перейшов і на нейл-арт, пише ELLE.
Секрет такого дизайну прихований у самій формулі лаку, адже вона містить менше пігменту, ніж традиційні покриття. Це дозволяє натуральній нігтьовій пластині просвічуватися, створюючи вишуканий скляний ефект, який можна нашаровувати для більшої насиченості.
8 стильних варіацій желейного манікюру
Фруктовий желе-манікюр. Об'ємні 3D-текстури у поєднанні зі скляним фінішем перетворюють нігті на справжній акцентний аксесуар.
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Желе манікюр на осінь / Фото з інстаграму Nail’s By Sindy
Ніжна рожева карамель. Стриманий і елегантний варіант у рум'яно-рожевому відтінку додає рукам доглянутого вигляду в стилі тихої розкоші.
Рожеві желейні нігті / Фото з інстаграму Mateja Novakovic
Соковита палітра jelly beans. Несподіване поєднання кількох яскравих напівпрозорих барв на різних пальцях підійде тим, хто прагне розфарбувати похмурі осінні дні.
Різноколірні "цукеркові" нігті / Фото з інстаграму Calleigh Ferrin
Скляний вітраж. Оригінальний нейл-арт, натхненний кольоровою скляною мозаїкою, що магічно переливається на світлі.
Манікюр у стилі скляної мозаїки / Фото з інстаграму Nothing in Between Studio
Лавандове желе. Ніжний бузковий пастельний тон додає м'якого прохолодного акценту та чудово пасує до затишних осінніх светрів.
Ніжний бузковий манікюр / Фото з інстаграму GELCARE
Насичений кобальт. Поєднання яскраво-синього тону, елементів дизайну "аура" та желейного покриття об'єднує одразу кілька гарячих тенденцій.
Трендовий синій манікюр на осінь / Фото з інстаграму glossytipped
Аквамаринова хвиля. Мерехтливий блакитний відтінок нагадує про сонячне узбережжя та додає образу легкості.
Желейний манікюр в морському стилі / Фото з інстаграму Peak Nail
Магічне сяйво. Делікатний мерехтливий шимер на напівпрозорій базі створює неземний та невагомий блиск на кінчиках пальців.
Модний желейний манікюр / Фото з інстаграму Jina Nail
Восени цього року нейл-майстри радять "бавитися" не тільки з відтінками, а й з художнім дизайном манікюру. Раніше 24 Канал зробив велику добірку найгарячіших трендів осіннього манікюру 2026.